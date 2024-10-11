Köfteci Yusuf'un şube sayıları ve nerede oldukları gündeme geldi

11 Ekim 2024 14:38 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:52

Türkiye'de birçok yerde şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un köfte ve dönerinde domuz eti tespit edilmesi konuşulmaya devam ediyor. Yaşanan skandal sonucunda kaç tane şubesi var merak edildi.

Son günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucu bir firmada domuz eti​ tespit edildiği öğrenilmişti. İlk başta firma adı gizli tutulurken son yayınlanan verilere göre Köfteci Yusuf'un 2 ürününde domuz eti tespit edildi.

Sahibi Yusuf Akkaş, 1960 senesinde Bursa​'da dünyaya geldi.

KÖFTECİ YUSUF KAÇ ŞUBESİ VAR, HANGİ İLLERDE 2024?

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket 1996 senesinde İznik'te kuruldu. Uzun yıllardır faaliyet gösteren Köfteci Yusuf'un Bursa’da 40, İstanbul’da 63, Ankara’da 22, İzmir’de 23, Balıkesir’de 12, Afyonkarahisar'da 8, Konya,da 7, Sakarya, Samsun, ve Muğla'da 6, Kocaeli, Antalya'da 10, Aydın, ve Eskişehir'de 5, Yalova, Sivas, ve Kayseri'de 4, Denizli, Manisa ve Bilecik'de 3, Nevşehir, Uşak, Kırıkkale, Isparta, Tekirdağ, Düzce, Aksaray, Edirne, Burdur, Tokat, Kırklareli, ve Çankırı'da 2, Ordu, Çanakkale, Çorum, Kütahya, Amasya, Bolu, Zonguldak, Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de birer tane olmak üzere 278 şubesi bulunuyor.

Köfteci Yusuf, 42 ilde hizmet verdi.

KÖFTECİ YUSUF FRANCHİSE VERİYOR MU?

İnternet sitesinde "isim hakkı veriyor musunuz?" sorusuna verilen cevap şöyle oldu:

"Tüm şubelerimizi KÖFTECİ YUSUF bünyesinde çalışmakta olan personellerle ve kendi ekibimizle yönetmekteyiz. Kalite, hijyen, hizmet ve lezzet standartlarımızı korumak adına bayilik / isim hakkı vermiyoruz."

KÖFTECİ YUSUF’UN SAHİBİ KİM?

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı​ tarafından yapılan incelemeler sonucu ürünlerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tır.