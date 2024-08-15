Kolpaçino'nun Sabri Abisi, Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı

15 Ağustos 2024 16:56 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:57

Yeşilcam'ın usta isimlerinden biri olan Aydemir Akbaş, 2023 yılının Ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurmuştu.

Daha önce de gırtlak kanserini yenen ünlü oyuncunun İbrahim Tatlıses tarafından yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.

Vatandaşlar tarafından Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu ve neden yoğun bakıma kaldırıldığı merak ediliyor.

AYDEMİR AKBAŞ YOĞUN BAKIMA MI KALDIRILDI, NEDEN?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda... Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla..." dedi.

AYDEMİR AKBAŞ SAĞLIK DURUMU?

İbrahim Tatlıses'in açıkladığı bilgilere göre usta oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı.

AYDEMİR AKBAŞ NE KANSERİ?

Aydemir Akbaş 2023 Ocak ayında yaptığı paylaşımda "Sapasağlamım, ayaktayım. İçeride 1-2 yerde sorun var. Geçen sefer de gırtlak kanseri çıkmıştı, yenmiştim. Yeneceğim, yeneceğim. Bende Arnavutluk var, hem de lazlık var. İnadım inat, yeneceğim" ifadelerini kullanmıştı.