KOMEK başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuruların nasıl yapılacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

27 Ocak 2025 15:53 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 16:04

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2025 KOMEK başvuruları başladı. Vatandaşlar tarafından başvuruların nasıl yapıldığı ve ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre başvurular belediyenin resmi internet sitesinden gerçekleştirilecek.

Konya​ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde (ASEM) yeni dönem kayıtlarının başladığı açıklandı. Konya merkez ve ilçelerde 84 kurs​ merkezinde yapılacak olan kursların başvurularının nasıl yapılacağı ise gündem oldu. KOMEK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? KOMEK başvuruları açıklanan bilgilere göre "konya.bel.tr" ve "komek.org.tr" adreslerinden online olarak gerçekleştirilecek. Vatandaşların başvuru sırasında tercih edilen kurs merkezi ve eğitim programı bilgilerini eksiksiz olarak doldurması gerekiyor. Adaylardan başvuru sırasında yalnızca T.C. kimlik numarası, telefon, doğum tarihi ve eğitim durumu bilgileri isteniyor. KOMEK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR? 21 Ocak 2025 tarihinde başlayan KOMEK başvurularının 3 Şubat 2025 tarihinde sona ereceği açıklandı. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuyla ilgili açıklamasında "Konya genelinde 84 KOMEK ve ASEM hizmet binamız, 35 spor merkezimiz ve 25 yüzme havuzuyla kursiyerlerimizin ihtiyaçlarına uygun eğitimler sunmaya devam ediyoruz. KOMEK’e katılmak isteyen hemşehrilerimizi internet üzerinden kayıt​ yaptırmaya davet ediyorum" dedi. İlgili Haberler Büyükşehir’den Konya’ya lüks kavşak Konya'da yırtıcı kuşlara şefkat eli: Göçü yarım kalan akbabalar, rehabilitasyona alındı