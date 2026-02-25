Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Konfor ve teknolojiyi buluşturan premium şarj deneyimi

En Yakıt, Mercedes-Benz Otomotiv ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle hayata geçireceği şarj ağında sunacağı hizmetle müşteriler açısından bu deneyimi her yönüyle farklı bir seviyeye çıkaracak, sektörde yeni bir dönemi başlatacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konfor ve teknolojiyi buluşturan premium şarj deneyimi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 14:40

Türkiye’nin ilk lisanslı şarj operatörü En Yakıt, Mercedes-Benz Otomotiv ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliğiyle ekosistemini yeniden tanımlıyor. Elektrikli şarja farklı bakış açısı getiren En Yakıt, bu projeyle bir altyapı sağlayıcısının ötesinde yüksek teknoloji ve premium hizmeti birleştiren yaşam tarzı mimarı olarak konumlanıyor.

Türkiye’de mobilite çözümlerine öncülük eden En Yakıt, son olarak dünyanın en prestijli otomotiv markalarından Mercedes-Benz Otomotiv ile güçlerini birleştirerek Türkiye’nin yüksek hızlı şarj ağını kurmak üzere önemli bir adım attı. Bu iş birliği kapsamında 2027 yılı sonuna kadar 40’a yakın stratejik lokasyonda, 140’tan fazla aktif soketin hizmete sunulması planlanıyor.

Konfor ve teknolojiyi buluşturan premium şarj deneyimi

Mercedes-Benz Otomotiv de bu proje ile Türkiye’deki ilk şarj ağı kurulumunu En Yakıt ile iş birliğinde hayata geçirecek.

En Yakıt, proje ile fiziksel bir ağ kurmanın çok ötesinde, sektörün geleceğine yön veren bir vizyonu ortaya koyuyor.

Yeni istasyon konseptleri, Türkiye’de örneği bulunmayan bir kullanıcı deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Özellikle Flagship (Amiral Gemisi) ve Premium olarak adlandırılan üst segment istasyonlar; bekleme salonları, market alanları, yüksek hijyen standartları ve 7/24 güvenlik kameralarıyla donatılmış güvenli bir ortam sunarak şarj süresini keyifli bir mola deneyimine dönüştürüyor.

En Yakıt, sunduğu teknolojik altyapı ile şarj deneyimine de tamamen farklı bir bakış açısı getiriyor. Flagship konseptindeki istasyonlar 480 kW’a kadar güç çıkışı sağlayarak Türkiye’deki en hızlı şarj deneyimlerinden birini sunuyor. Kullanıcılara araçlarını takar takmaz otomatik şarj başlatma kolaylığı sağlayan En-ix teknolojisi, sürecin kesintisiz ve zahmetsiz ilerlemesini mümkün kılıyor.

En Yakıt mobil uygulaması; EnWin sadakat programı, En Cüzdan ve avantajlı paketleri içeren kapsamlı bir ekosistem olarak şarj başlatmanın ötesine geçiyor.

Konfor ve teknolojiyi buluşturan premium şarj deneyimi

Yeni nesil istasyonlar, elektrikli araç kullanımının yoğun olduğu büyükşehirlerin yanı sıra İstanbul-İzmir ve İstanbul-Ankara gibi kritik otoyol rotalarında konumlandırılacak. Tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak bu ağda, Mercedes-Benz elektrikli araç sahipleri markanın 140. yıllık inovatif tarihini kutladığı 2026 yılına özel tüm En Yakıt lokasyonlarında yüzde 14 indirim gibi ayrıcalıklardan da faydalanabilecek. İlk istasyonlar sene ortası itibariyle açılacak.

ETİKETLER
#elektrikli araç
#Mobilite
#Şarj Ağı
#En Yakit
#Mercedes-benz Otomotiv
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.