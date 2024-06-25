Konser sırasında boğazına böcek kaçan Taylor Swift'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

25 Haziran 2024 21:34 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 20:09

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, London Eras Tour kapsamında verdiği konser sırasında zor anlar yaşadı.

Sahne performansı sırasında boğazına böcek kaçan Swift, kısa bir süre duraksadıktan sonra konserine devam etti.

TAYLOR SWIFT'E NE OLDU?

Taylor Swift, Wembley Stadyumu'ndaki konseri sırasında böcek yutunca kısa bir süre öksürmek için duraksadı.

Ancak bu beklenmedik olay performansını etkilemedi ve şarkı söylemeye devam etti.

THE ERAS TOUR'A KİMLER KATILDI?

Bu yıldızlarla dolu etkinlikte Tom Cruise, Mila Kunis ve Ashton Kutcher gibi ünlüler de yer aldı.

Taylor Swift'in erkek arkadaşı Travis Kelce de konseri izleyenler arasındaydı.

Taylor Swift'in ekibinden gelen bilgiye göre, sanatçının sağlık durumu iyi ve konseri sorunsuz bir şekilde tamamladı.