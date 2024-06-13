Taylor Swift'in 200 bin kişilik konseri depreme yol açtı

13 Haziran 2024 15:38 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:38

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, geçtiğimiz hafta sonu İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da konserler verdi. Murrayfield Stadyumu'nda sahne alan Swift, her biri büyük coşku ve enerjiyle geçen üç performansa imza attı.

Bu konserler sadece müzikal anlamda değil, aynı zamanda "sismik" olarak da tarihe geçti. Kendilerini "Swifties" olarak adlandıran Taylor Swift hayranları, ünlü sanatçıya şarkılarında hem söyleyerek hem de dansla eşlik ederek kelimenin tam anlamıyla yeryüzünü salladı.

KONSER SIRASINDA SİSMİK AKTİVİTE TESPİT EDİLDİ

BBC'nin haberine göre, konser alanının yaklaşık 6 km uzağındaki izleme istasyonları, sismik aktivite tespit ettiklerini duyurdu. En büyük hareketliliğin ise Swift'in "Cruel Summer", "Ready For It?" ve "Champagne Problems" şarkılarını söylediği sırada yaşandığı bildirildi.

YER SALLANDI

Öte yandan 73 bin kişilik kalabalıkla cuma gecesi konseri, üç konser arasında en yüksek enerjiye sahipti. "Swifties"lerin bu gece yaklaşık 23.4 nanometre (nm) yeri salladıkları, cumartesi ve pazar günleri bu rakamın sırasıyla 22.8nm ve 23.3nm olarak kaydedildiği öğrenildi.

Sismik aktivitenin ağırlıklı olarak dans etmelerden kaynaklandığı, özellikle de "Ready For It?" şarkısı sırasında 160 bpm seviyesine ulaştığı belirtilirken, hayranların bu şarkı boyunca yaklaşık 80kW güç ürettikleri kayıtlara geçti.