Konya Karatay ilçesi 06.03, Selçuklu ilçesi 06.05 ve Meram ilçesi 06.06’da bayram namazını kılacak

15 Haziran 2024 20:20 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:11

16 Haziran Pazar günü kutlanacak olan Kurban Bayramı, müslüman alemi için önemli günlerden olmakla beraber müslümanları bir araya getiren gündür.

Konya Karatay ilçesi 06.03’de bayram namazı kılacak.

Kurban Bayramı’nda Selçuklu ilçesinde bayram namazı 06.05’de kılınacak.

Meram ilçesinde bayram ezanı saat 06.06’da okunacak.

“Biz, kurbanlık sığırları ve develeri de sizin için Allah'ın dininin işaretlerinden kıldık. Onlarda sizin için pek çok hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere ayakta dururken üzerlerine Allah'ın adını anarak kurban edin.” ( HAC/34)

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Zilhicce, hac ve kurban ibadetini yaptığımız aydır. Kurban Bayramı’nın olduğu aya zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on günü ibadet yapmak daha fazla sevap olur. Zilhiccenin 10.günü Kurban Bayramı’nın ilk günüdür.

Zilhicce ayının ilk on günü içinde fakirlere yardım eden, Peygamberlere hürmet etmiş olur. Hasta ziyaret eden, Allahü teâlânın dostları olan kulların halini, hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. Bu on günde yapılan ibadetler, diğer günlerde yapılan ibadetlerden çok daha üstün ve daha fazla sevaba vesiledir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ KONYA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Konya'da namaz 06:11'de kılınacak.