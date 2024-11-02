Konya'da kuş gribi tespit edildi! Kuş gribinin belirtileri ve nasıl bulaştığı yeniden gündemde

02 Kasım 2024 15:30 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:43

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bugün Konya'da bir işletmede kuş gribine rastlaması üzerine vatandaşlar kuş gribinin nasıl bulaştığını ve belirtilerini araştırmaya başladı.

Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan basın duyurusu sonrası Konya'da bir işletmede kuş gribine rastlandığı öğrenildi.

Hayvani yumurta ve yemlerin imhasına başlandığı da belirtilirken kuş gribinin insana geçip geçmediği de araştırıldı.

KUŞ GRİBİ BELİRTİLERİ NEDİR?

Kuş gribi, Avian İnfluenza, Tavuk Vebası, Pestis Avium, Bird Flu, Avian Flu olarak da bilinirken ölümcül bir hayvan hastalığıdır.

Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrıları gibi belirtiler başlangıçta görüşürken akciğerde ağrı da devamın gelir.

Bunların sonucunda zatürre ve solunum sıkıntıları başlar. Belirtiler temasın üzerinden 2-3 saat ve 3-4 gün geçmesiyle beraber ortaya çıkarken yeterli oksijen olmamasından dolayı vücutta morarmalar başlar.

Hastalığın genel belirtileri şöyle:

Göz iltihabı

Ateş

Öksürük

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

İshal

Kas ve vücut ağrısı

Nefes darlığı

Akciğer iltihaplanması

Solunum yetmezliği

KUŞ GRİBİ İNSANA GEÇER Mİ?

Virüsün H5N1 adındaki türevi, insanları öldürebiliyor. 2013 ile 2017 yılları aralığında Dünya Sağlık Örgütü'ne laboratuvar tarafından doğrulanan 916 insan H7N9 vakası bildirilmişti.

Tedavisi olmayan bu virüsün H5 ve H7 tipleri başta ABD, Avustralya ve Türkiye'de görülmüştü.

KUŞ GRİBİ OLDUĞUMU NASIL ANLARIM?

Ateş, öksürük, solunum güçlüğü ve boğaz ağrısının yanı sıra kemik ağrıları, baş ağrısı, ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerin ortaya çıkmasının ardından gerekli kontroller sağlanmalıdır.

Hastalık belirtilerinin diğer hastalık belirtilerine benzemesinden dolayı ilk anlaşıldığı an uzman doktorlara başvurulması gerekiyor. Gerekli testlerin uygulanmasının ardından kuş gribi olup olmadığı öğrenilebilir.

KUŞ GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Enfekte olmuş olan kuşlar tükürük, mukoza ve dışkılarıyla virüsü etrafa yayar. Hasta kümeslerde fazla zaman geçirken kişilerde hastalığın görülmesi muhtemel olurken kuş gribi virüsleri ile insan enfeksiyonları, kirli eller aracılığıyla bulaşabilir.

Canlı kuş ya da kanatlı hayvan pazarlarına ziyaretleri, pişmiş ve az pişmiş kuş ürünlerinin tüketilmesi ile bulaşabilir.