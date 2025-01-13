Konyaspor-Fenerbahçe maç kadrosu! Muhtemel 11'ler belli oldu, 2 kilit oyuncu yok

13 Ocak 2025 08:56 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:35

Fenerbahçe bugün Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının son maçları kapsamında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Konyaspor-Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri merak edildi. Maçta sarı-lacivertlilerin bu sezon transfer ettiği Amrabat oynamayacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a VAR bombası: Hediye edilen bir maç daha

Fenerbahçe'den Galatasaray'a VAR bombası: Hediye edilen bir maç daha

Süper Lig​'de 39 puan​ ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe​ bugün 20 puan ile 14. sırada yer alan Konyaspor​ ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 5 maçın 3'ünde galibiyet alırken, birer tanesinde ise mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Konyaspor ise son 5 maçta 3 beraberlik, birer tane ise mağlubiyet ve galibiyet ile sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe karşılaşmadan 3 puan alarak lider Galatasaray ile olan puan farkını biraz daha kapatmayı hedefliyor.

Küme düşme hattına yakın olan Konyaspor ise alacağı Fenerbahçe galibiyeti ile moralleri tekrardan toparlamayı hedefliyor.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi 4 tane eksik bulunuyor.

İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao maçta sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek.

Sofyan Amrabat ise Hatayspor karşılaşmasında cezalı duruma düştüğü için Konyaspor deplasmanında oynayamayacak.

Sarı-lacivertlilerin orta sahasının en kilit iki oyuncusu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Konyaspor tarafında ise sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Boateng, Pedrinho, Ndao, Yusuf, Umut Nayir

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Çağlar, Mert Müldür, Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 19. haftası kapsamında oynanacak olan Konyaspor-Fenerbahçe maçı bugün (13 Ocak 2025 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı açıklanan bilgilere göre Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Yardımcı hakem olarak ise Bersan Duran ve Candaş Elbil karşılaşmada görev alacak. Dördüncü hakem ise Alpaslan Şen olacak.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR-FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Konyaspor ile Fenerbahçe tarihleri boyunca toplam 49 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda Konyaspor 9, sarı-lacivertliler ise 36 maç kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

Son 5 karşılaşmada ise Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. 3 maçı sarı-lacivertliler kazanırken, 1 karşılaşmayı ise Konyaspor kazandı. Son maçta ise iki takım berabere kaldı.