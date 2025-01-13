Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Gol düellosunda Fenerbahçe puan kaybetmedi

13 Ocak 2025 23:20 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 23:21

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında zirveyi takibi sürdüren Fenerbahçe geriye düştüğü karşılaşmada Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı.

Konyaspor teknik direktörü kim? 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor

Konyaspor teknik direktörü kim? 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor

Fenerbahçe​, Trendyol Süper Lig​'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor​'la deplasmanda karşılaştı.

Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yaptı.

FENERBAHÇE LİG TARİHİNİN EN ERKEN GOLÜNÜ YEDİ

Henüz 25. saniyede Kramer'in pasıyla ceza alanına giren Pedrinho, topu ağlara gönderdi ve Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Pedrinho'nun attığı bu gol ile birlikte Sarı lacivertliler, Süper Lig tarihinde en erken golünü Konyaspor'dan yedi.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe, 14. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Mert Müldür'ün golüyle skora dengeyi getirdi.

Fenerbahçe, köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşuyla öne geçti.

Guilherme'nin 44. dakikadaki sol kanattan ortasında ceza sahasındaki Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skora yine denge geldi.

Tadic, 61. dakikada rakibini çalımlayıp kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldı. Tadic'in şutunda skoru belirleyen gol geldi.