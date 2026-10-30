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 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 19:33

Konyaspor Galatasaray CANLI nereden izlenir? Konya GS canlı maç yayını başlıyor

Konyaspor Galatasaray maçı canlı izle, HD yayın ekranı açılıyor! Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Konyaspor Galatasaray karşılaşması için geri sayım sona erdi. Ligin zirvesinde bulunan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde geride kalan 9 haftada topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda otururken, ev sahibi Konyaspor ise 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Konyaspor GS canlı izle kaçak maç yayını siteleri yasal değildir. Konyaspor Galatasaray kaçak maç link/linkleri yasak olduğu gibi cihazlarınıza da zarar verebilmektedir. Konyaspor - Galatasaray nerede izlenir? GS Konyaspor canlı maç yayını detayları belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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Konyaspor Galatasaray CANLI nereden izlenir? Konya GS canlı maç yayını başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 19:33

'de 10. hafta heyecanı ile arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Galatasaray, Konya deplasmanında üç puan mücadelesi verecek. Ligde oynadığı son üç karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Ev sahibi Konyaspor ise sezonun ilk dört haftasını puansız geçirmesinin ardından son beş haftada topladığı 8 puanla çıkış yakaladı. İki takımın karşılaşması öncesinde maç saati, yayın bilgileri, muhtemel gelişmeler ve açıklanan ilk 11'ler futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. Konyaspor GS maçını hangi kanal veriyor? İşte Konyaspor Galatasaray canlı yayın detayları…

HABERİN ÖZETİ

Konyaspor Galatasaray CANLI nereden izlenir? Konya GS canlı maç yayını başlıyor

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray, şampiyonluk yarışı ve çıkış arayışlarını sürdürdüğü bir mücadelede karşılaşıyor.
GS Konyaspor canlı izle bedava, ücretsiz, kaçak izleme bilgileri yasal değildir. Galatasaray, ligde liderliğini korumak ve galibiyet serisini sürdürmek amacıyla Konya deplasmanına çıkacak.
Konyaspor, sezonun ilk dört haftasını puansız geçirdikten sonra son beş haftada 8 puan toplayarak çıkış yakaladı.
Konyaspor GS canlı izle ücretsiz, bedava izleme yasal değil. Maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Galatasaray'ın ligdeki durumu: 9 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 22 puan.
Konyaspor'un ligdeki durumu: Lig sıralamasında 14. basamakta yer alıyor.
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI YAYINLANACAK

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray, haftanın açılış karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri açıklanırken, teknik direktörlerin tercih ettiği futbolcular belli oldu. Galatasaray, ligdeki liderliğini korumak ve son haftalarda yakaladığı galibiyet serisine bir yenisini eklemek için mücadele edecek.

Konyaspor Galatasaray CANLI nereden izlenir? Konya GS canlı maç yayını başlıyor

Galatasaray, geride kalan 9 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 22 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçileri Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4 ve Fenerbahçe'nin 6 puan önünde girdi. Konyaspor ise sezonun ilk dört karşılaşmasından puan çıkaramadı. Son beş haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip, lig sıralamasında 14. basamakta yer aldı.

Konyaspor Galatasaray CANLI nereden izlenir? Konya GS canlı maç yayını başlıyor

Karşılaşmada ilk 11’ler açıklandı:

Konyaspor 11: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Toth, Melih, Deniz, Dompe, Muleka.

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Davinson, Singo, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

KONYASPOR GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Konyaspor Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, beIN Sports yayını üzerinden maçı izleyebilecek. Karşılaşmanın internet üzerinden canlı takibi ise TOD platformu aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Futbolseverler, karşılaşmayı televizyon veya internet üzerinden Konyaspor Galatasaray maçını canlı takip edebilecek.

Konyaspor Galatasaray maçını bazı yabancı ülkeler de canlı verecek. Konyaspor Galatasaray  maçını şifresiz veren yabancı kanallar şöyledir:

Bosna Hersek: Arena Sport 1 SRB

Brezilya: ESPN 4

Romanya: Prima Sport 2

Konyaspor Galatasaray CANLI nereden izlenir? Konya GS canlı maç yayını başlıyor

KONYASPOR GALATASARAY MAÇINI CANLI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLRİM?

Konyaspor Galatasaray maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin kullanabileceği yayın platformları belli oldu. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele, beIN Sports 1 üzerinden ekranlara gelecek. Televizyondan karşılaşmayı izlemek isteyenler beIN Sports yayınını takip edebilecek. Konyaspor Galatasaray maçını internet üzerinden izlemek isteyenler ise TOD platformunu kullanabilecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı cezası nedeniyle kadroda forma giyemeyecek. Kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın da karşılaşmada riske edilmemesi bekleniyor.

Konyaspor Galatasaray CANLI nereden izlenir? Konya GS canlı maç yayını başlıyor

KONYASPOR GS ARASINDAKİ MAÇLAR

Konyaspor ile Galatasaray arasında Süper Lig'de oynanan karşılaşmalarda iki takımın da dikkat çeken sonuçları bulunuyor. Okan Buruk'un 2022/23 sezonunda göreve başlamasından bu yana Galatasaray'ı ligde iki kez mağlup etmeyi başaran üç takımdan biri Konyaspor oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor da sarı-kırmızılı ekibi aynı dönemde iki kez mağlup eden takımlar arasında yer aldı.

Konyaspor, Galatasaray'ı sahasında ağırladığı son altı Süper Lig karşılaşmasının dördünü kazandı, iki maçta ise mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekip, söz konusu altı mücadelede rakip filelere toplam 12 gol gönderdi. Daha önceki 19 iç saha karşılaşmasında ise yalnızca iki galibiyet alabilen Konyaspor, bu maçlarda 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu 19 karşılaşmada Galatasaray'a karşı yalnızca 6 gol kaydedebildi.

Konyaspor Galatasaray CANLI nereden izlenir? Konya GS canlı maç yayını başlıyor

Galatasaray ise Konyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşinden galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte yalnızca bir kez sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu yenilgisini Şubat 2026'da oynanan karşılaşmada 0-2'lik skorla aldı. Galatasaray, Konyaspor karşısında Süper Lig tarihinde üst üste iki maçta puan kaybetmedi.

İstanbul takımlarıyla oynadığı son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Konyaspor da bu maç öncesinde dikkat çeken bir istatistiğe sahip. Yeşil-beyazlıların İstanbullu rakipleriyle üst üste üç maçta berabere kaldığı son dönem Haziran-Ağustos 2023 arasında yaşandı.

Konyaspor Galatasaray CANLI nereden izlenir? Konya GS canlı maç yayını başlıyor

Galatasaray açısından deplasman performansı da karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler arasında bulunuyor. Okan Buruk yönetiminde ilk kez bir Süper Lig sezonunda deplasmanda oynadığı ilk dört maçlık süreçte mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, deplasmandaki ilk beş lig maçında iki kez mağlup olduğu son sezonu ise Fatih Terim yönetiminde 2019/20'de geçirdi. O sezon ilk beş dış saha karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Konyaspor'un son haftalardaki savunma performansı da iki takım arasındaki mücadele öncesinde öne çıkan verilerden biri. Sezonun ilk dört haftasında puan alamayan ve kalesinde toplam sekiz gol gören yeşil-beyazlılar, son beş lig maçında yalnızca bir gol yedi. Bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Konyaspor, hanesine 8 puan yazdırdı.

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#galatasaray
#Konyaspor
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#bein sports 1
#Aktüel
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