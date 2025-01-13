Konyaspor teknik direktörü kim? 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor

13 Ocak 2025 17:34 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:52

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor bugün 19. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala Konyaspor'un teknik direktörünün kim olduğu gündem oldu. Yeşil-beyazlıların teknik direktörlüğünü eski futbolcu Recep Uçar yapıyor.

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Süper Lig​'de 14. sırada yer alan Konyaspor​ bugün evinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe​'yi konuk edecek.

İki takım içinde 3 puanın kritik olduğu karşılaşma öncesinde Konyaspor'un teknik direktörünün kim olduğu gündeme geldi.

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Konyaspor'un teknik direktörlük görevine 31 Ekim 2024 tarihinde Reçep Uçar getirildi.

Başarılı teknik adam Konyaspor ile 2025-2026 sezonuna kadar sözleşme imzaladı.

Recep Uçar, 22 Eylül 1975 yılında İstanbul​'da dünyaya geldi.

Futbolculuk kariyerine 10 yaşında başlayan başarılı teknik adam İstanbul BB altyapısında uzun yıllar forma giydi.

2013 yılında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. 2019 yılında ise Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul Başakşehir'de görevine devam etti.

Daha sonra Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a geçmesinin ardından, yine yardımcı antrenör olarak ekibinde yer aldı.

İlk kez teknik direktör olarak ise 28 Ekim 2020 tarihinde Ümraniyespor'da görev yaptı.

2021-2022 1. Lig sezonunu Ümraniyespor ile ikinci sırada tamamlayarak takımı Süper Lig'e çıkardı.

Süper Lig'e çıkmasının ardından bir süre sonra istifa ederek 10 Eylül 2023 tarihinde Kayserispor'da göreve geldi.

Burada geçirdiği dört ayın ardından 31 Ekim 2024 tarihinde Konyaspor'la anlaşma yaptı.