Kortta Züber imzası büyüyor

Türkiye’de sağlıklı atıştırmalık kategorisinde faaliyet gösteren Züber, milli tenisçi Zeynep Sönmez ile 2019 yılında başlattığı iş birliğini bu yıl da sürdürüyor. “Atıştırmalık ve İyi Beslenme Sponsorluğu” kapsamında devam eden iş birliği, markanın sporcu desteklerine yönelik uzun vadeli yaklaşımını yansıtıyor.

Kortta Züber imzası büyüyor
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 10:57
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 10:57

Katkı maddesi içermeyen ürünleriyle bilinen Züber, milli tenisçi ile 2019 yılında başlattığı iş birliğini bu yıl da sürdürüyor. Markanın yaklaşımı, profesyonel kariyerinde performans kadar beslenme düzenine de önem veren Zeynep Sönmez’in sporcu profiliyle örtüşüyor. Züber ile Zeynep Sönmez arasındaki iş birliği, yalnızca sponsorluk çerçevesinde değil; süreklilik ve ortak yaklaşım temelinde gelişen bir model olarak değerlendiriliyor. Son dönemde elde ettiği uluslararası başarılarla öne çıkan Sönmez, 2024 Merida Open Kadınlar Turnuvası’nda şampiyonluk kazanmış ve Wimbledon’da tekler kategorisinde üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi olarak kayıtlara geçmişti. Marka, sporcuya destek sağlarken aynı zamanda farklı branşlarda da benzer iş birliklerini sürdürüyor. Züber’in spor yatırımları, tenis başta olmak üzere basketbol, yüzme, koşu ve farklı bireysel spor branşlarını da kapsıyor. Şirket, sporcu desteklerini ürün geliştirme faaliyetlerinin ötesinde, daha geniş bir yaşam tarzı yaklaşımının parçası olarak konumlandırıyor.

HABERİN ÖZETİ

Kortta Züber imzası büyüyor

Katkı maddesi içermeyen ürünleriyle bilinen Züber, milli tenisçi Zeynep Sönmez ile sürdürdüğü iş birliğini devam ettiriyor.
Züber, milli tenisçi Zeynep Sönmez ile 2019 yılından bu yana iş birliği yapıyor.
Bu iş birliği, profesyonel kariyerinde beslenme düzenine de önem veren Zeynep Sönmez'in sporcu profiliyle örtüşüyor.
Zeynep Sönmez, 2024 Merida Open Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk kazanmış ve Wimbledon'da üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi olmuştur.
Züber'in spor yatırımları tenis, basketbol, yüzme, koşu ve bireysel spor branşlarını kapsıyor.
Züber Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Görkem Özer, Zeynep Sönmez'in azmi ve disiplininin Züber'in değerleriyle örtüştüğünü belirtmiştir.
Zeynep Sönmez, Züber'in temiz içerik yaklaşımı ve sağlıklı yaşamı destekleyen bakış açısını değerli bulmaktadır.
“Değerlerimiz örtüştü”

Züber Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Görkem Özer, iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Sağlıklı yaşamı desteklemek bizim için yalnızca ürün geliştirmekle sınırlı değil; bu yaklaşımı hayatın farklı alanlarına taşımayı önemsiyoruz. Spor da bu alanların başında geliyor. Zeynep Sönmez’in azmi, disiplinli çalışma anlayışı ve sahadaki enerjisi, Züber’in değerleriyle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Onun ulusal ve uluslararası başarı yolculuğuna eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise sponsorluk anlaşmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Profesyonel spor hayatında performans kadar, o performansı sürdürülebilir kılan yaşam düzeni de çok önemli. Beslenme de bunun önemli bir parçası. Züber’in temiz içerik yaklaşımı ve sağlıklı yaşamı destekleyen bakış açısı benim için kıymetli. Kortta beni temsil edecek bir markayla bu değerlerde buluşmak benim için ayrıca anlamlı.” Züber, sporcuların performansını destekleyen temiz içerikli ürünleri ve spora yaptığı yatırımlarla atıştırmalık kategorisinde fark oluşturmayı sürdürürken; sağlıklı ve dengeli yaşam anlayışını daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor.

