A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Deplasmanda oynanacak Kosova mücadelesi, turnuva bileti için son adım olacak. Milli takımımızda sakatlığı süren Merih Demiral’ın forma giymesi beklenmezken, Zeki Çelik’in durumu teknik heyetin kararına bağlı olacak. İşte Kosova Türkiye muhtemel 11 ve maç kadroları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kosova Türkiye muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmak için deplasmanda Kosova ile play-off finalinde kritik bir maça çıkacak. Maç, Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen'den canlı yayınlanacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin muhtemel 11'inde kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü; hücumda ise Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz yer alması bekleniyor. Sakatlığı süren Merih Demiral'ın forma giymesi beklenmiyor, Zeki Çelik'in durumu ise teknik heyetin kararına bağlı. Kosova'nın muhtemel 11'inde kalede Muric, savunmada Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari; orta sahada Gallapeni, Hodza, Muslija, Rexhbecaj; hücumda ise Asllani ve Muriqi bulunacak. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılabilmesi için Kosova'yı yenmesi gerekiyor, eşitlik halinde uzatma ve penaltı atışlarına gidilecek. Bu karşılaşma, Türkiye için 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma fırsatı anlamına geliyor.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak play-off final karşılaşması, Priştine’deki Fadil Vokrri Stadı’nda gerçekleştirilecek. Mücadele saat 21.45’te başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı TV8 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Yayın, uydu üzerinden güncel frekans bilgileriyle izlenebilirken, kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanabilecek.

Karşılaşma aynı zamanda Exxen platformu üzerinden de yayınlanacak. Exxen kullanıcıları, müsabakayı internet bağlantısı aracılığıyla canlı izleyebilecek. Kritik mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Michael Oliver görev alacak, yardımcı hakemlikleri ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL KATILIR?

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılabilmesi için Kosova karşısında galip gelmesi gerekiyor. Tek maç üzerinden oynanacak finalde kazanan ekip, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası’nda yer alma hakkı elde edecek. Mücadelenin normal süresinde eşitlik olması halinde uzatma dakikalarına geçilecek.

Uzatma bölümlerinde de kazanan çıkmazsa seri penaltı atışları yapılacak. Bu karşılaşma, Türkiye için 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma fırsatı anlamı taşıyor. Ay-yıldızlı ekip, son olarak 2002 yılında turnuvada yer almış ve üçüncü olarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇ KADROSU

Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Kosova ise Slovakya karşısında 4-3’lük galibiyet alarak finale adını yazdırdı. İki takım da güçlü kadrolarıyla sahaya çıkmaya hazırlanırken, mücadelede yer alacak oyuncular dikkat çekiyor.

Türkiye’de Merih Demiral’ın sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Romanya maçında forma giyemeyen Zeki Çelik’in ise teknik direktör Vincenzo Montella’nın tercihine bağlı olarak oynayabilecek durumda olduğu belirtildi. Kosova cephesinde ise Vedat Muriç ve Milot Rashica hücum hattında önemli isimler arasında yer alıyor.

KOSOVA TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Kosova’nın sahaya çıkması beklenen ilk 11’inde kalede Muric yer alırken, savunmada Vojvoda, Dellova, Hajrizi ve Hajdari görev alacak. Orta sahada Gallapeni, Hodza, Muslija ve Rexhbecaj bulunurken, hücum hattında Asllani ile Muriqi’nin yer alması bekleniyor.

Türkiye’nin muhtemel 11’inde ise kalede Uğurcan Çakır’ın forma giymesi bekleniyor. Savunma hattında Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu yer alırken, orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü görev yapacak. Hücum hattında ise Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz’ın sahaya çıkması öngörülüyor.