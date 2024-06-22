Kötü Kan dizisinde Kumru rolünü Deniz Bolışık oynayacak

22 Haziran 2024 00:30 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 20:44

Kıyma dizinin setine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme! 'Daltonlar çetesi' detayı

Kıyma dizinin setine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme! 'Daltonlar çetesi' detayı

Kötü Kan dizisi, Ertan Saban ve Damla Sönmez'i başrollerde buluşturuyor.

M. Çağatay Tosun’un yönettiği dizide, Ertan Saban eski polis Kartal’ı oynayacak.

Damla Sönmez ise mafya babası Adanalı Fevzi’nin kızı Nazan’ı oynayacak.

KÖTÜ KAN KARTAL'IN ABLASI KUMRU KİMDİR?

Dizinin kadrosuna katılan başarılı oyuncu Deniz Bolışık, Kartal’ın ablası Kumru rolünde dizide yer alacak.

Deniz Bolışık'ın performansı nasıl olacak şimdiden merak ediliyor.

DİZİDE BAŞKA KİMLER VAR?

Hüseyin Avni Danyal, Savaş Özdemir, Levent Ülgen ve Gonca Sarıyıldız gibi ünlü isimler de yer alacak.

Karakterler arasındaki ilişkiler ve çatışmalar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi gözüküyor.

Deniz Bolışık, Ertan Saban’ın ablası Kumru rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin kadrosu ve konusu merakla bekleniyor.