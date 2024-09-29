Kötü Kan dizisinin reytingleri düzelmezse 6. bölümde final yapacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

29 Eylül 2024 16:21 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 16:47

Now TV ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Kötü Kan dizisinin final yapacağı iddia edildi. İzleyiciler tarafından Kötü Kan bitiyor mu, final mi yapacak, ne zaman, neden soruları gündeme geldi.

Başrollerinde Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz'ün oynadığı yönetmen koltuğunda ise M. Çağatay Tosun'un oturduğu Kötü Kan dizisinden izleyicilerine kötü haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 6. bölümünün ardından final yapma durumu bulunuyor. Ortaya çıkan iddiaların ardından izleyiciler Kötü Kan bitiyor mu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. KÖTÜ KAN FİNAL Mİ YAPACAK, BİTİYOR MU? Kötü Kan dizisinin 27 Eylül 2024 Cuma günü yayınlanan bölümünde istenilen reyting sonuçlar elde edilemedi. Dizinin dördüncü bölümü tüm seyircilerde 2.34, AB'de 1.3, ve ABC1'de 2.89 reyting sonucu elde etti. Bu sonuçların ardından dizinin beşinci bölümde de istenilen sonucu elde edememesi durumunda final yapacağı iddia edildi. KÖTÜ KAN NEDEN FİNAL YAPIYOR? Kötü Kan dizisi reytinglerinin düşük olması nedeniyle final yapacak. Dizinin 4 Ekim 2024 cuma günü yayınlanacak bölümde istenilen reyting sonuçları elde edilemezse 6. bölümü final olacak. İlgili Haberler Kötü Kan dizisine Lale Başar, Sezen’in annesi Hülya olarak katılacak