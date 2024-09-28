Kötü Kan dizisine Lale Başar, Sezen’in annesi Hülya olarak katılacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Eylül 2024 15:57 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 16:06

Now TV ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan diziye bir isim katılıyor. Lale Başar, Sezen'in annesi karakteri ile diziye dahil oluyor.

M. Çağatay Tosun’un yönettiği Kötü Kan dizisinde heyecan devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri sevilerek takip edilen diziye katılan Sezen'in annesi rolü beğeni topladı. KÖTÜ KAN SEZEN'İN ANNESİ HÜLYA KİM OYNUYOR? Dizide Sezen'in annesi karakteri olan Hülya'yı Lale Başar oynuyor. LALE BAŞAR KİMDİR? 27 Ocak 1964 tarihinde Ordu​'da doğan oyuncu, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda göreve başlayan Başar, Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2009 senesinde ise Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. OYUNCU KADROSU Dizide yer alan isimler arasında Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap yer alıyor. İlgili Haberler Miss Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen, ilk kez Baht Oyunu dizisinde oynamıştı Senaristliğini Bahadır Özdener'in yaptığı Hudutsuz Sevda dizisi Artvin'de çekiliyor Gönül Dağı dizisinde Kiraz karakterini Öykü Gürman oynuyor