Gönül Dağı dizisinde Kiraz karakterini Öykü Gürman oynuyor
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisine yeni dahil olan oyuncular beğeni topluyor. Adını sıklıkla duyduğumuz Öykü Gürman, dizide Kiraz rolünü canlandırıyor.
Yahya Samancı ve Aslı Kahraman’ın yönetmenliğini yaptığı dizi uzun zamandır televizyon ekranlarında yer alıyor.
TRT 1'in sevilen projesi Gönül Dağı'nda Kiraz karakteri sevildi.
GÖNÜL DAĞI KİRAZ KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?
Gönül Dağı dizisinde Kiraz karakterini Öykü Gürman oynuyor. Instagram hesabından bölümün fragmanını yayınlayarak "Ben Kiraz Şoför Kiraz" notunu ekledi.
ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?
4 Ağustos 1982 İstanbul doğumlu olan isim pop ve flamenko şarkıcısıdır.
2007 yılında kardeşi Berk ile beraber grup kurmuştu fakat 2010 yılında sona erdi.
OYUNCU KADROSU
Dizide yer alan isimler şöyle:
Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk.
GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.