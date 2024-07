Gönül Dağı dizisinde beklenmedik karar! Başrol oyuncusu Berk Atan ayrılıyor

13 Temmuz 2024 09:21 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 09:50

Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi yeni sezonda a ekranda olacak. Yeni sezonda dizinin başrol oyuncusu Berk Atan'ın diziye veda edeceği gündeme geldi.

BERK ATAN GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cumartesi günlerinin reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde 4 sezondur yer alan Berk Atan projeye veda edecek. Başarılı oyuncunun İstanbul’daki düzeninden ve ailesinden daha fazla ayrı kalmamak için dizinin 5. sezonunda yer almamayı düşündüğü öne sürüldü. 5. yıl anlaşmasını henüz imzalamayan Berk Atan, “Gönül Dağı”na bir sezon daha devam edip etmeyeceği netlik kazanmadı.

BERK ATAN KİMDİR?

26 Eylül 1991 İzmir doğumlu Berk Atan, 2012 Best Model of Turkey birincisi oldu. Kameralar karşısına ilk kez Her Şey Yolunda dizisiyle geçen Berk Atan, asıl çıkışını Güneşin Kızları dizisiyle yaptı.