Ankara Valiliği’nden polislerin çalışma saatlerine ilişkin iddialara cevap

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerin, 17-21 Nisan tarihleri arası izinlerin kaldırıldığı iddia edildi. Ankara Valiliği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde, 12/12 çalışma sistemi uygulandığına dair iddialara cevap verdi.

"İYİ NİYETTEN UZAKTIR"

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğümüzün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili iddiaların yer aldığı görülmüştür. Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır" denildi.

https://x.com/AnkaraValiligi/status/1912246962348519464