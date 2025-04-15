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 | Banu İriç

Son dakika: TBMM'den zirai don kararı! Komisyon kuruluyor

Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulu'nda, son dönemde tarımı vuran zirai don olaylarının etkilerini araştırmak üzere Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi. Pek çok şehirde yaşanan don felaketinden yaz meyveleri ciddi ölçüde etkilendi. Durumun kontrol altına alınması için incelemeler yapılacak.

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Son dakika: TBMM'den zirai don kararı! Komisyon kuruluyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 23:30

Türkiye’nin birçok ilinde tarımsal üretimi olumsuz etkileyen zirai don felaketi, TBMM Genel Kurulu’nda geniş yankı buldu. Tüm siyasi partilerin ortak kararıyla, don olayının etkilerinin araştırılması, zararların tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon 22 üyeden oluşacak, 3 ay süreyle çalışacak ve gerekirse Ankara dışında da incelemelerde bulunacak.

Son dakika: TBMM'den zirai don kararı! Komisyon kuruluyor

Görüşmelerde muhalefet ve iktidar milletvekilleri, tarımda yaşanan kayıpların büyüklüğüne dikkat çekti. Yeni Yol, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP milletvekilleri, çiftçilerin borçlarının faizsiz ertelenmesini, zarar gören bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesini, doğrudan gelir desteği verilmesini ve TARSİM’in yeniden yapılandırılmasını talep etti. Özellikle üzüm, kayısı, elma ve fındık gibi ürünlerde %70’e varan rekolte kayıpları yaşandığı ifade edildi.

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AK Parti milletvekilleri ise Tarım ve Orman Bakanlığının sahada hızlı şekilde çalışma yürüttüğünü belirterek, mevcut destek mekanizmalarının yanı sıra sulama, elektrik ve faizsiz kredi destekleri gibi yeni tedbirlerin de gündemde olduğunu vurguladı. MHP kanadı, yaşanan donun son 30 yılın en büyük felaketlerinden biri olduğunu belirterek, ürün bazlı raporlama ve seferberlik çağrısında bulundu.

Komisyonun önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayarak hem üreticilerin kayıplarını tespit etmesi hem de uzun vadeli koruma stratejileri geliştirmesi bekleniyor.

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