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 | Sule Altinel

Bakan Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder açıklaması: "Yırtılma tespit edildi"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in durumu hakkında açıklama yaptı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 01:45
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 04:33

İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bakan Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder açıklaması: "Yırtılma tespit edildi"

"YIRTILMA NEDENİYLE CERRAHİ MÜDAHALE YAPILMAKTADIR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından Önder'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

https://x.com/drmemisoglu/status/1912269280424452312

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder’in durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarının İstanbul’a gitmek için yola çıkıldığı söylenen açıklamada, "İl Eş başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz hastanede süreci yakından takip etmektedir. Eş Genel Başkanlarımız da İstanbul’a gitmek üzere yoldadır. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de süreçle yakından ilgilenmektedir. Yaşamı mücadele ve direnişle geçen Önder’in bu badireyi de en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Önder’in sağlık durumuna ilişkin hastane önüne gelen ve arayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.

HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYİŞ

Sırrı Süreyya Önder'in yakınlarının hastanedeki bekleyişi devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Parti Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatta olduğu hastaneye geldiler.

Bakan Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder açıklaması: "Yırtılma tespit edildi"

AMELİYATIN 7-8 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR

Hastane önünde İstanbul Valisi Davut Gül, açıklama yaptı. Gül, "112'ye 22.10 itibarıyla ihbar geliyor. Dolayısıyla da ambulansa alınması, hastaneye getirilmesi 22.40 gibi oluyor. Biz de 22.50 sularında hastaneye geldik. İl sağlık müdürümüz, hastane başhekimimiz, rektörümüz, sağlık görevlilerimiz olayın ilk anından itibaren müdahalede bulundular. Şu an ameliyatta. Sabaha karşı ameliyatın neticesini hocalarımız sizlerle paylaşacaklardır. Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Beyefendi ve diğer devlet büyüklerimiz meseleyle yakınen ilgilendi. Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın sonucunu beklememiz gerekiyor. Sevenlerine, herkese geçmiş olsun diyoruz. Ciddi bir ameliyat. Doktorlarımız ameliyatta. 7-8 saat sürebilir. Sabaha karşı doktorlarımız sonucu paylaşacak." dedi.

Bakan Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder açıklaması: "Yırtılma tespit edildi"

Sağlık İl Müdürü Abdullah Emre Güler ise, "İlk çağrıyla beraber sayın Önder'e müdahalemizi yaptık. Burada güzel bir kalp ekibi hazır olduğundan dolayı naklini gerçekleştirdik. Şu anda büyük bir ameliyatta. Rabbim inşallah şifasını verecektir. bekleyip dua etmekten başka bir çaremiz yok." ifadelerini kullandı.
Hastane Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in durumu ile ilgili olarak, "Ameliyat saat 23.30 sularında başladı. Tüm kardiyoloji ekibimiz, kalp damar cerrahisi ekibimiz buradaydı. Maalesef kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılması hayati. Büyük bir ameliyat. Kalp ameliyatları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan biri. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyatı uzun, 7-8 saat sürecek bir ameliyat. Tip 1 diseksiyon en büyük diseksiyon tiplerinden bir tanesi." dedi.

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