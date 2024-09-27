Miss Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen, ilk kez Baht Oyunu dizisinde oynamıştı

27 Eylül 2024 14:17 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:19

Miss Turkey 2017 birincisi, oyuncu, dansçı ve model Aslı Sümen, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann ile nikah masasına oturdu.

Miss Turkey​ 2017’de ikinci seçilen ancak tacın Itır Esen’den alınması sonrası birincilik elde eden Aslı Sümen, kısa bir video filmden sonra ilk kez 2021 yılında Baht Oyunu dizisinde Tuğçe rolünde yer aldı.

ASLI SÜMEN KİMDİR?

1994 yılında Mersin’de dünyaya gelen Aslı Sümen, üniversite hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Fakültesi’nde başladı. Miss World 2017 yarışmasında ikinci seçilen ancak tacın Itır Esen’den alınması sonrası birincilik elde eden Aslı Sümen, ilk kez 2021 yılında Baht Oyunu dizisinde Tuğçe rolünde yer aldı.

Ardından Erkek Severse dizisine oyunculuk yapan Aslı Sümen, 022 yılında Gülümse Kaderine, Süper Kahramanlar ve Ruhun Duymaz dizilerinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

ASLI SÜMEN EVLİ Mİ?

2017 Miss Turkey güzeli seçilen Aslı Sümen, iki yıldır birlikte olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma’da evlendi.

ASLI SÜMEN KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu, manken ve dansçı olan Aslı Sümen 30 yaşındadır.