17°
Köy yaşantısına teknolojik dokunuş; evler 360 derece dönüyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde köy kültürünü modern dokunuşlarla birleştiren tatil köyünde, zemine monte edilen mekanizma sayesinde 360 derece dönebilen ahşap evler hizmete alınıyor. Kumandayla hareket ettirilebilen evler, turist ve misafirlere günün her anında farklı manzara izleyebilme fırsatı sunuyor.

İlçenin Kaymaklı Mahallesi'nde kurulan Gafulluk Tatil Köyü, 2020 yılında 10 dönümlük bir arazi üzerine inşa edildi. Tesise, yöre kültürünü yansıtan taş evler, ahşap yapılar ve geleneksel serendilerden oluşan 23 yapı kuruldu. Konaklayan misafirlere, tesise ait 30 dönümlük hayvan çiftliğinde üretilen organik ürünleri tatma ve köy yaşantısını deneyimleme imkanı sunulan tesis, içerisindeki 3 döner mekanizmaya bağlı ahşap evler dikkat çekiyor.

Özel bir mühendislik çalışmasıyla tasarlanan evler; ikili bilye sistemi üzerine overlok tasarımıyla desteklenirken, 220 voltluk elektrik enerjisiyle uzaktan kumanda aracılığıyla komut verilere düşük güç tüketimiyle 360 derece dönmesi sağlandı. Köy kültürüne modern bir dokunuş olarak hayata geçirilen evler, sabit bir konuma bağlı kalmadan farklı yönlere çevrilebilirken, konaklayan misafirlere gün boyu değişen manzaraları seyretme ayrıcalığı sunuldu.

TURİZM VE KÖY YAŞANTISI BİRLEŞTİ

İşletme sahibi İsmail Güven, 10 dönümlük arazi üzerinde köy kültürünü yaşattıkların ifade ederek, "İşletmemizi, 2020 yılında ahşap bungalovlar inşa ederek başlattık. Bugün 10 dönüm bir arazi üzerinde, 23 tane yapıya sahibiz; taş evler, serendi kültürel evler ve 360 derece döndürülebilen ahşap evler var. 1 dönümünün içerisine 3 adet döner ev inşa ettik. Tesise ait 30 dönümlük bir hayvan çiftliğimiz de var. Araklı'nın tamamında bir eko- projesini inşa etmeye çalışıyoruz. Kırsal alanda turizmi ve köy yaşantısını birleştirerek ayrıcalık sunuyoruz" dedi.

'TEK BİR KUMANDA İLE 360 DERECE DÖNEBİLİRLER'

İstenilen manzaraya 360 derece dönülebildiğini kaydeden Güven, "Trabzon'un köy yaşantısı, güneşin dağların arkasından doğması ile başlıyor. Güneş, öğleden sonra denizi ışıldatıyor, akşamüzeri de ormanları serinletiyor. Biz de bu doğal güzelliklerin tek bir çerçeve içerisinde kalmasını istemedik. Köy kültürünün yaşatıldığı bir plato üzerinde 360 derece dönebilen bir mekanizmayla ahşap evler inşa etmek istedim.

Buraya gelen misafirlerin, gün boyu köy yaşantısı döngüsünü izleyebilmesi için ahşap yapıları yaptık. Bu evlerde konum belirlemeden, istedikleri manzaraya karşı, istedikleri an tek bir kumanda ile 360 derece dönebilirler. Türkiye'de ve dünyada birkaç noktada farklı örnekleri var. Dönen ev konseptinin patentini aldık. Burada hizmete sunacağız" diye konuştu.

'FARKLI BİR DENEYİM SUNMAYA ÇALIŞTIK'

Güven, konaklayan misafirlere farklı bir deneyimi heyecanı yaşatmak istediğini belirterek, "Kendi köyümüzde yapmış olduğumuz yatırımla insanları eko-turizm için heyecanlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tamamıyla müteahhit mantığının dışında bir işletme kurmaya çalıştık. Bölgenin yöresel dokusuna, doğanın uygunluğuna göre tasarladık. Unutulmaya yüz tutmuş tarihi evleri sunmuş olduk. Dönen evlerle ilgili tabii ki ciddi bir beklentimiz var.

Teknolojiyle farklı bir deneyim sunmaya çalıştık. Köy sobası kurduran var. Çocukluğumuza geri getirebilecek, eskileri anımsatabilecek bir alan kurduk. zekası olduğu için hem komik hem ciddi espriler alıyoruz. Dünya'nın dönmesi ile evin dönmesini birleştirenler var. Güzel tepkiler alıyoruz. Hizmete hazırlar, haftaya misafirlerimize sunacağız" dedi.

