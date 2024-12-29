KPSS 2024/2 merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanır? Tercih işlemleri 26 Aralıkta sona erdi
Kamuda memur olma hayali kurarak KPSS-2024/2 merkezi atama tercihlerini gerçekleştiren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.
KPSS-2024/2 merkezi atama tercih süreci 26 Aralık’ta sona erdi.
KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden tercihlerini tamamlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.
KPSS 2024/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.
Ancak sonuçların ocak ayı itibarıyla açıklanması bekleniyor.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanıyorlar.
Atanmaları gerçekleştiği halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların atamaları yapılamayacak.