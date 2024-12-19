KPSS 6225 nitelik kodu nedir? 2024 merkezi atamayla beraber 7300, 7225, 7302, 7322 nitelik kodları gündeme geldi

19 Aralık 2024 10:47 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:05

19 Aralık günü KPSS merkezi atama tercih başvuruları başladı. Süreç 26 Aralık'a kadar devam ederken bu yıl sınava giren milyonlarca kişi KPSS nitelik kodlarının anlamalarını araştırdı.

Bugün ÖSYM tarafından merkezi atama tercih kılavuzunu erişime açılması bekleniyor. Milyonlarca aday ise kılavuzlarda yer alan nitelik kodlarının anlamını araştırmaya başladı.

Kodlara göre istenen özel şartlar öğreniliyor.

KPSS 6225 NİTELİK KODU NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

6225 nitelik kodu, MEB Bilgisayar İşletmeni Sertifikası ya da MEB onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası veya MEB Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası alma şartı arıyor.

Üniversite eğitimi esnasında bilgisayar dersleri alanlar resmi belgeler ile ispat ederek sertifika almış olarak geçer.

7300 NİTELİK KODU NEDİR?

ÖSYM tarafından paylaşılan tabloya göre 7300 kodu, vardiyalı çalışmaya uygun olup olmayacaklarını ilgilendiriyor. Vardiyalı çalışıp çalışmayacakları veya vardiya şekilleri atandıkları havalimanının çalışma saatlerine göre değişiklik olacaktır.

7315 NİTELİK KODU ANLAMI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait olan kadroyu seçmek isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, başvuru tarihi itibarı ile 30 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir. (Öğrenim şartını taşıyan, bunun yanında 11 Temmuz 1994 ve sonrasında doğanlar bu kadroyu tercih edebilirler.

7368 NİTELİK KODU ŞARTI NEDİR?

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde görev alacak olan personellerin atandıkları yerlerde en az 5 sene görev yapmadan, yer değişikliği isteğinde bulunmayacak olan adayların bu şarta dikkat etmesi gerekiyor.

KPSS 7361 NİTELİK KODU ANLAMI

ÖSYM tarafından paylaşılan tabloya göre anlamı şöyle:

"1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesine göre avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra avukat ünvanının kullanılabilmesi sebebiyle, avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların avukatlık ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve avukatlık ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “avukatlık ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı vermez."

KPSS 7303 - 7304 NİTELİK KODU NEDİR?

Koruma ve güvenlik görevlisi 7303, Koruma ve güvenlik görevlisi silahlı 7304 kodudur. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesine göre kadrolarda çalışacak olan kişilerde aranan şartlar şöyle:

a) 18 yaşını doldurmuş olmak.

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

c) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

ç) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.