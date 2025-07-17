KPSS 7368, 3249, 7248, 3173, 3023, 2061 nitelik kodu nedir? Nitelik kodları ve anlamları

KPSS 2025/1 tercih kılavuzunu yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzun ardından nitelik kodlarının gereksinimleri de dikkat çekti.

KPSS 7368, 3249, 7248, 3173, 3023, 2061 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS 7368 nitelik kodu: Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü pozisyonlarında çalışacak olanların, atandıkları işyerinde en az beş sene süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmekte.

7322 nitelik kodu: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında çalışacak olan personelin tümü atandıkları işyerinde en az dört sene süre ile görev yapmadan isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

KPSS 2061 nitelik kodu: Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.

KPSS 2023 nitelik kodu: Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.

KPSS 3023 nitelik kodu: Laboratuvar, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar önlisans programlarının birinden mezun olmak

KPSS 3173 nitelik kodu: Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS 7248 nitelik kodu: Vardiyalı olarak çalışılan işler. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olanların tercih etmemesi gerekir.

KPSS 3249 nitelik kodu: Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.