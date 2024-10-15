KPSS DHBT sınavından 70 puan almak için gereken net sayısı
22 Eylül sınavına uygulanan DHBT sınavının sonuçları 16 Ekim'de açıklanıyor. DHBT sınavından 70 puan almak isteyen adaylar ise kaç net gerekiyor merak etti. Bu yıl sınavda 40 soru için 60 dakika süre verildi.
22 Eylül'de uygulanan sınav sonrasında adaylar 70 puan için kaç net gerektiğini araştırdı. İstenilen puanı almak için gerekli olan net sayısı önceden hesaplanıyor.
Böylece adaylar almak istedikleri puana yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.
KPSS DHBT 70 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
Her sorunun 5 puan olması halinde 70 puan almak için istenilen puanı 5'e bölmek gerekiyor.
Böylece 70 puan almak içn 14 net yeterli oluyor. 14 net yapan adaylar DHBT sınavında 70 puanı elde etmiş olabilecek.
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
22 Eylül günü gerçekleşen DHBT sınavının sonuçları 16 Ekim günü ÖSYM sitesi üzerinden puanlarına erişebilecek.
Sonuç sitesine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilerek sonuçlar öğrenilecek.