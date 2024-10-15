KPSS DHBT sınavından 70 puan almak için gereken net sayısı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

15 Ekim 2024 17:52 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 18:16

22 Eylül sınavına uygulanan DHBT sınavının sonuçları 16 Ekim'de açıklanıyor. DHBT sınavından 70 puan almak isteyen adaylar ise kaç net gerekiyor merak etti. Bu yıl sınavda 40 soru için 60 dakika süre verildi.