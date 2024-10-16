KPSS DHBT sınavından İmam olmak için kaç puan almak gerekiyor? 2024 atama puanları

16 Ekim 2024 09:50 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:04

16 Ekim günü ÖSYM tarafından açıklanan KPSS DHBT sınavı sonuçları sonrasında adaylar İmam olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir merak ediyor. 22 Eylül günü uygulanan sınavla beraber KPSS İmam atama puanı kaç olduğu gündeme geldi.

KPSS DHBT sınavı ile alım yapan kurumlar ve meslekler 2024

KPSS DHBT sınavı ile alım yapan kurumlar ve meslekler 2024

Binlerce öğrencinin girdiği DHBT​ sınavının sonuçları bugün erken saatlerde açıklandı. İmam​ olmak isteyen adaylar kaç puan ile hangi kuruma atanır araştırıyor.

Sıklıkla Diyanet İşleri Bakanlığı resmi sitesinde yer alacak olan alımlar takip edilmelidir.

KPSS​ DHBT İMAM OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen DHBT atama puanı 2023 yılında 50 olarak belirlenmişti. İl Müftülüklerinin düzenlediği vekil imam hatip, müezzin kayyımlık ve Kur'an kursu öğreticiliği atamaları için ise puan farklılık gösteriyor. Adaylardan en az 60 puan bekleniyor.

KPSS DHBT'de mezuniyet seviyesine göre puanlar farklılık gösteriyor. Ön lisans KPSS 123, Ortaöğretim KPSS 122 ve 124 puan türü ile alım yapıyor.

İMAM OLMAK İÇİN KPSS ŞART MI?

İmam olmak için KPSS şartı bulunuyor. DHBT sınavına girilmeli ve gerekli olan puan alınmalıdır. Adayların KPSS'de genel yetenek ve genel kültür bilgilerini test ettikten sonra DHBT sınav sonucu ile birleştirilir.

KPSS DHBT ATAMA PUANLARI 2024

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 2023 yılında yayınlanan tabloya göre İmam-Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin-Kayyım kontenjan sayısı ve onaylanmış başvurular için 3 katının KPSS puanları şöyle: