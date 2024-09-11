KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül'de yapılacak, sınav giriş belgesinin yayınlanması bekleniyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

11 Eylül 2024 10:20 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:44

ÖSYM tarafından yapılan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi geç başvuruları 22 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı gündem oldu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları 9-15 Ağustos tarihleri arasında, geç başvuruları ise 22 Ağustos'ta yapıldı. Başvuruların sona ermesinin ardından sınav tarihi ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı adaylar tarafından merak edilmeye başlandı. 2024 KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK? 22 Eylül tarihinde yapılacak olan KPSS DHTB sınavının giriş belgelerinin ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sınav tarihinden 10 gün önce yayınlanması bekleniyor. Buna göre KPSS DHBT sınav giriş belgelerinin 12 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor. 2024 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK? ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS kılavuzunda yer alan bilgilere göre DHBT sınavı 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te düzenlenecek. 2024 KPSS DHBT SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DHBT sınavının sonuçları 16 Ekim tarihinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar T.C Kimlik numaraları ve şifreleri veya e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapabilecek. İlgili Haberler DHBT sınavı 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de ÖSYM tarafından açıklanacak