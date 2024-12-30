KPSS kalkacak mı? 2025'te öğretmen olmak KPSS'ye girmeyecek

30 Aralık 2024 09:58 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:05

2024 yılında KPSS sınavına giren binlerce aday 2025 yılında KPSS kalkıyor mu araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre 2025 yılında öğretmen olmak isteyenler KPSS sınavına değil, AGS sınavına girecek.

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Her yıl milyonlarca kişinin katılım sağladığı KPSS​ sınavında değişiklik​ yaşanıyor. Eğitim Bilimleri sınavının kalkmasının ardından yerine geçen AGS sınavının içeriği de adayların dikkatini çekmişti.

Türkiye​ Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre gelecek yıl KPSS durumu belli oldu.

KPSS KALKIYOR MU, MÜLAKAT OLMAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklama şöyle oldu:

"2025’te öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. ‘Akademi Giriş Sınavı (AGS)’ adıyla bir sınav gerçekleştireceğiz. Sınavı 13 Temmuz’da ÖSYM yapacak. AGS sonuçlarına göre Millî Eğitim Akademisine giriş süreci başlayacak. Akademideki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz."

Buna göre öğretmen olmak isteyenler KPSS sınavına değil AGS sınavına katılım sağlayacak. 13 Temmuz'da uygulanacak olan sınav sonrasında Millî Eğitim Akademisine giriş süreci başlamış olacak.

AGS NEDİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimine göre Eğitim Bilimleri Sınavı'nın yerine MEB Akademi Giriş Sınavı uygulanacak. Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz'da uygulanırken ÖABT sınavı da aynı gün yapılacak. Başvurular 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs aralığında alınacak ve sonuçlar 13 Ağustos'ta erişime açılacak.

AGS - KPSS FARKLARI NEDİR?

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan AGS sınavı ile ilgili Bakan Tekin şu sözleri söyledi:

"Akademi Giriş Sınavı’nın KPSS’den önemli farklılıklarından bir tanesi şu olacak; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programlar Akademi Giriş Sınavı’nın bir parçası hâline dönüşmüştür. Yani olağan testlerin dışında onu da sürecin içerisine dâhil etmiş olduk."