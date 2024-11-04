KPSS kalkıyor mu? Sosyal medyadaki iddialar sonrası gündeme geldi

04 Kasım 2024 15:45 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:48

4 Kasım günü KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri sınavının kaldırılacağına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Her yıl milyonlarca kişinin girdiği KPSS sınavına dair çıkan haberlerin ardından KPSS kalkıyor mu merak konusu oldu.

ÖSYM 2025 sınav takvimi merakla bekleniyor: 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?

ÖSYM 2025 sınav takvimi merakla bekleniyor: 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?

Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin de bulunduğu Bakan Tekin ve ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy görüşmesi sonlandı.

Görüşmede Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB - AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamı ele alınırken KPSS eğitim bilimleri sınavının kaldırılacağı da gündeme geldi. İddialar sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

KPSS KALKIYOR MU SON DAKİKA 2024?

4 Kasım günü Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy görüştü. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanmış olan "beceri örgüsü" temelli müfredata geçiş yapılmasından sonra 4 sene sonraki YKS ile beraber gerçekleşecek çalışmalar hakkında konuşuldu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 9. sınıflara uygulanmaya başlanmasının ardından 4 sene sonra girilecek olan YKS sınavının yeni müfredata uygunluğu da ele alınırken 2025 yılında yapılacak Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB - AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsam ve içeriği de konuşuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan bu bilgilendirmenin ardından sosyal medyada KPSS eğitim bilimleri sınavının kaldırılacağına dair iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medyada konuşulan iddiaların şu an için gerçeği yansıtmadığı bilinirken herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KALKTI MI, DEĞİŞİYOR MU?

Bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy görüştü. Görüşmede Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB - AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile ilgili içeriğin konuşulduğu öğrenilirken sosyal medyada da çeşitli iddialar konuşuldu.

Eğitim bilimleri sınavının kalkacağına dair ortaya atılan iddialar hakkında resmi bir duyuru bulunmuyor.