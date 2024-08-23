KPSS lisans puanları 2 yıl boyunca geçerli oluyor
23 Ağustos günü erişme açılan KPSS puan sonuçlarının ardından puanlar kaç yıl geçerli oluyor, ne kadar süre kalıcı merak edilirken puan türlerine göre alım yapan meslekler de belli oldu.
2024 yılında KPSS lisans sınavına giren adaylar puan sonuçlarının kaç sene geçerli olacağını araştırırken bugün itibarıyla sonuçlar erişime açıldı.
Ön lisans 1 Eylül'de yapılırken ortaöğretim 15 Eylül'de gerçekleşecek.
KPSS PUANLAR KAÇ SENE GEÇERLİ OLUYOR?
2024 yılında sınava giren adayların puanları 2 sene boyunca geçerli olurken öğretmenler için geçerlilik süresi 1 senedir.
KPSS 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,75 PUAN İLE ATAMA OLUYOR MU, HANGİ MESLEKLER?
Bugün sonuçlar erişime açılırken puan türüne göre alım yapan kurumlar da gündeme geldi.
Puan çeşitleri kurumlara atama esnasında değişiklik gösterebilirken kurumdan kuruma farklı kriterler göz önünde bulunduruluyor.
Kontenjan ve şehirler atama puanını değiştirirken 70 puan ve civarı puanlar atamalarda kolaylık sağlayabiliyor.
KPSS TERCİH 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sınav sonuçları 23 Ağustos'ta erişime açılırken tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağına dair bilgilendirme henüz yapılmadı.
ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasıyla beraber haberimizden tercih tarihlerine ulaşabilirsiniz.