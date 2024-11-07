KPSS lisans sınavında 4 soru iptal edildi! ÖSYM yeniden değerlendirme sonuçlarını duyurdu

07 Kasım 2024 15:04 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:12

14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen KPSS lisans sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS soru iptali 2024 merak edilmişti. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre belirlenen sorularda yargı kararları gereği iptal edildi. Adaylar ise puanların yeniden değerlendirme durumun araştırdı.

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2024 yılında 14 Temmuz günü uygulanan KPSS lisans sınavının ardından milyonlarca kişi iptal edilen soruları araştırdı.

3 ve 29 numaralı ve 33 ve 36 numaralı sorular yeniden değerlendirilirken sonuçlar erişime açıldı. Adaylar 7 Kasım 14.30 itibarıyla sonuçları görebilecek.

KPSS LİSANS SORU İPTALİ VAR MI 2024, HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı ve Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı sorular yargı kararı ile iptal edildi.

ÖSYM yeniden değerlendirme sonuçlarını bugün duyurdu. Adaylar sonuç ekranında T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak puanlandırmaya ulaşabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"DUYURU

(07 Kasım 2024) 2024-KPSS Lisans: Yeniden Değerlendirme Sonuçları

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı soruları, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirme yapılmıştır.

Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına 07 Kasım 2024 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

YENİDEN DEĞERLENDİRME SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS PUANLARI YENİDEN Mİ DEĞERLENDİRİLECEK, DEĞİŞTİ Mİ?

7 Kasım günü ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 4 soru iptal edildi. Buna göre yeniden değerlendirme sonuçları bugün sonuç ekranı üzerinden erişime açıldı.

Adaylar yeni puanlarını sistem üzerinden görebilecek.

KPSS LİSANS HANGİ SORULAR İPTAL EDİLDİ?

ÖSYM açıklamasında göre Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı soruların iptali gerçekleşti.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

14 Temmuz'da uygulanan sınavın ardından bugün soru iptali sonrası yeniden değerlendirme sonuçları duyuruldu. Adaylar puanlarını ÖSYM sonuç sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile puanlarına ulaşabilecek.