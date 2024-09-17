KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 20 Eylül'de ÖSYM sitesinden erişime açılacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

17 Eylül 2024 10:27 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:38

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Ön Lisans sınavına giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Yayınlanan takvime göre sonuçların ne zaman açıklanacağı da netleşti. 1 Eylül tarihinde yapılan sınava 1 milyon 205 bin 899 kişi başvurdu.

ÖSYM AİS aracılığıyla öğrenilecek olan ön lisans sınav sonuçları için öğrenciler gün saymaya başladı. Bu yıl 1 Eylül​ 2024 tarihinde uygulanan sınava 2 yıllık ön lisans programından mezun olanlar katılım sağladı. KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? ÖSYM sınav sonuç takvimi duyurdu. 1 Eylül'de yapılan Ön Lisans sınavına giren adaylar 20 Eylül 2024'te sonuçlarına erişebilecek. Sorgulama, ÖSYM ais aracılığıyla yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile puanlarını öğrenebilecek. ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR? Puanların erişime açılmasının ardından Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. ÖSYM sonuç ekranında adayların doğru ve yanlış cevapları yer alacak ve sitede yer alan bilgiler tebliğ hükmündedir. İlgili Haberler KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak