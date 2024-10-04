KPSS ortaöğretim 53,54,58,61,63,68,69,71 puanla atama olabilecek meslekler ve kurumlar
2024 yılında 15 Eylül günü gerçekleşen ortaöğretim sınavında sonuçlar bu sabah açıklandı. Binlerce adayın heyecanla beklediği sınav sonuçlarının ardından 52,56,57,62,66,72,74,75,77 puanla nereye atanabilirim, hangi kurumlara girebilirim araması da yükseldi. Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan puanla beraber tabloyu inceliyor.
4 Ekim Cuma günü açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla beraber puanlarını öğrenen adaylar nereye girebileceğini ve hangi kurumlara atanabileceklerini araştırmaya başladı.
ÖSYM, puan kılavuz tablosunu ve P94 türüne dair sonuçları bugün yayımladı.
KPSS ORTAÖĞRETİM 53,54,58,61,63,68,69,71 PUANLA NEREYE ATANABİLİRİM?
Ortaöğretim sınavına giren adaylar 4 Ekim günü sonuçlara erişti. 53,54,58,61,63,68,69,71 puan alanlar ise ÖSYM puan kılavuzu aracılığıyla girebileceği kurumları öğrenebilecek.
Erişime açılan puanlarla beraber atanabilecekleri yerleri araştıran adayların girebileceği kurumlar şehir ve kadroya göre değişkenlik gösteriyor. ÖSYM kılavuzunda yer alan tablo aracılığıyla atama puanları incelenebilecek.