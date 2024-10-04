KPSS ortaöğretim 53,54,58,61,63,68,69,71 puanla atama olabilecek meslekler ve kurumlar

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

04 Ekim 2024 09:09 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:57

2024 yılında 15 Eylül günü gerçekleşen ortaöğretim sınavında sonuçlar bu sabah açıklandı. Binlerce adayın heyecanla beklediği sınav sonuçlarının ardından 52,56,57,62,66,72,74,75,77 puanla nereye atanabilirim, hangi kurumlara girebilirim araması da yükseldi. Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan puanla beraber tabloyu inceliyor.