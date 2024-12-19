KPSS ortaöğretim, lisans ve ön lisans alım yapan kadrolar ve kurumlar belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Aralık 2024 11:19 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:24

ÖSYM tarafından bugün Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Milyonlarca adayın beklediği merkezi atama tercih kılavuzu sonrası ortaöğretim, lisans ve ön lisans kadroları ve alım yapan meslekler gündeme geldi.