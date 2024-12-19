KPSS ortaöğretim, lisans ve ön lisans alım yapan kadrolar ve kurumlar belli oldu
ÖSYM tarafından bugün Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Milyonlarca adayın beklediği merkezi atama tercih kılavuzu sonrası ortaöğretim, lisans ve ön lisans kadroları ve alım yapan meslekler gündeme geldi.
2024 yılında milyonlarca kişinin katıldığı KPSS sınavı sonrasında bugün Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro yerleştirme kılavuzu paylaşıldı.
Kamuda memur olmak isteyenler ise alım yapan kadroları araştırıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM, LİSANS, ÖN LİSANS ALIM YAPAN KADROLAR VE KURUMLAR
19 Aralık günü ÖSYM tarafından paylaşılan merkezi atama kılavuzuna göre alım yapan kadro ve meslekler belli oldu. Nitelik kodları ile mesleklerin yer aldığı tablo erişime açıldı.
KPSS ORTAÖĞRETİM ALIM YAPAN KURUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Ön lisans mezunlarının tercih edebileceği kurumların tablosu da yayımlandı. Alım yapan kurumlar için BURAYA tıklayınız.
Lisans mezunu olanların atanabileceği kurumlar ve kontenjan için BURAYA tıklayınız.
KPSS MERKEZİ ATAMA KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
19 Aralık günü Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması duyurusu yapıldı. Tercih işlemleri 19 Aralık ile 26 Aralık aralığında alınacak.