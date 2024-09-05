KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri T.C kimlik numarası ve şifre ile alınabilecek

05 Eylül 2024 11:47 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:50

15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavına kısa süre kala adaylar sınav giriş yerleri belli oldu beklerken bugün itibarıyla sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINIR?

Bugün açıklanan giriş yerleri belgesine ulaşmak isteyenler 11.00'den itibaren ÖSYM sitesinden T.C. kimlik numarası de aday şifresi ile alabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından bugün yapılan açıklamaya göre giriş belgeleri erişime açıldı. Yapılan duyuru şöyle oldu:

"15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"