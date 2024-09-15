KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak

15 Eylül 2024 15:29 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 15:30

1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu KPSS ortaöğretim sınavı bugün düzenlendi. Sınavın bitmesinin ardından KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı bugün saat 10.15'te başladı.

130 dakika süren sınav 12.25'te sona erdi ve adaylar KPSS orta öğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2024-KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim tarihinde açıklanacak.

Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS sınavında yer alan her test kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Bu kapsamında her testte doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılarak ham puan elde ediliyor.

Ham puanın elde edilmesinin ardından her iki testte elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanı hesaplanıyor.

Puan hesaplarken kullanılacak olan formül ise şöyle: