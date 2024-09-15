KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi

15 Eylül 2024 11:25 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 11:29

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, bugün yapılan sınava giren binlerce adayın gündeminde yer alıyor. ÖSYM, sınav takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak duyurdu.

Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, 15 Eylül Pazar yani bugün yapıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınavı yaklaşık 2 milyon aday başvurdu.

Toplam 120 sorunun sorulduğu sınavda dört yanlış bir doğruyu götürecek. Değerlendirme sonrasında KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 4 Ekim Cuma günü açıklanacak.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecek.

KPSS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

İki yıl geçerliliği olan KPSS ortaöğretim sınavında toplan 120 soru soruldu. Genel Kültür ve Genel Yetenek testleri için ayrı ayrı ham puanlar hesaplanacak. Bunun için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak.

Puan hesaplaması için adayların en az 1 ham puana yani bir net çıkarması gerekiyor.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacak. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacak.