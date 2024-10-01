KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM ais üzerinden açıklanacak

01 Ekim 2024 10:04 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 10:08

15 Eylül tarihinde uygulanan KPSS ortaöğretim sınavı tamamlandı. Adayların heyecanla beklediği sonuçlar ise kısa süre içerisinde açıklanacak.

Lise​ mezunu olan adayların katılım sağladığı KPSS​ ortaöğretim sınavı 15 Eylül'de tamamlandı.

Temel soru cevap kitapçığı görüntülemesi 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erdi. Öğrenciler ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

KPSS LİSE ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava giren adaylar sonuçlara 4 Ekim günü ÖSYM üzerinden ulaşabilecek. Türkiye geneli ve Lefkoşa'da toplamda 227 sınav merkezi kullanıldı.

1 milyon 864 bin 867 aday ise başvuruda bulundu.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyenler ÖSYM sonuç ekranında T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile puanına erişebilecek.

AİS Sınav Sonuçları ekranı üzerinden KPSS lise sonuçları yayınlanıyor.

KPSS SONUÇ EKRANI