KPSS ortaöğretim sınavı 10.15'te başlayacak ve 120 soru sorulacak

14 Eylül 2024 16:10 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 16:13

Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim sınavına kısa süre kaldı. Yarın uygulanacak olan sınavın kaç dakika süreceği merak edildi. Kaç soru sorulacak ve saat kaçta bitecek netleşti.

Öğretmen atamalarında son dakika! 20 bin öğretmen adayı bunu bekliyordu

Öğretmen atamalarında son dakika! 20 bin öğretmen adayı bunu bekliyordu

15 Eylül Pazar günü yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavı yarın yapılacak.

10.15'te başlayacak olan sınava girecek olan adaylar heyecanla yarını beklerken ne zaman çıkılır araştırdı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE KADAR SÜRER, KAÇ DAKİKA?

10.15'te başlayacak olan sınav 130 dakika sürecek.

Adaylar 2 saat 10 dakika sonunda sınavı tamamlamış olacak ve soru- cevap anahtarı beklenecek.

Sınavın ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikada sınavdan çıkmak yasak olacak. Adaylar herhangi bir nedenden dolayı sınav esnasında çıkış yapamayacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

15 Eylül'de sınava girecek olan adaylar sınav giriş yerlerini öğrendi. Yanlarında bulundurması gerekenler arasında giriş belgesi yer alırken nereden alacakları ÖSYM tarafından şöyle duyuruldu:

"Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin ais. osym.gov tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."