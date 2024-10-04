KPSS ortaöğretim tercihlerinin ne zaman başlayacağı bekleniyor

04 Ekim 2024 13:42 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 13:59

15 Eylül'de gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavında bugün sonuçlar açıklandı. Türkiye'nin her yerinden binlerce kişinin katıldığı sınavla beraber tercih işlemlerinin başlayacağı tarih bekleniyor.

KPSS puanı kaç yıl geçerli? Öğretmenler için geçerlilik süresi farklı oluyor

KPSS puanı kaç yıl geçerli? Öğretmenler için geçerlilik süresi farklı oluyor

Bugün ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarla beraber adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağına dair duyuru için gözler ÖSYM'ye çevrildi.

Birçok kişinin girdiği sınavın ardından 4 Ekim günü P94 puan türü sonuçları öğrenildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

4 Ekim günü ÖSYM, sınav sonuçlarını açıkladı. sonuc.osym.gov.tr sitesi üzerinden adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile puanlarına erişim sağlayabilecek.

Tercihlerin ne zaman başlayacağı ise henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Adaylar ilgili kurumlardan gelecek olan duyuruları takip ederek tercih işlemlerini sürdürecek.

KPSS tercih kılavuzuyla beraber işlemlerle ilgili detay bilgiler eklenecek.

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

1 Eylül günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ön lisans sınavında sonuçlar 20 Eylül günü erişime açıldı. Puanlarını gören adaylar ise tercih sürecine başladı.

ÖSYM AİS sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan adaylar tercih işlemlerini tamamlayacak. Tarih ise henüz duyurulmadı.