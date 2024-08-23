KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü yer alıyor
23 Ağustos günü saat 10.00'da açıklanan sonuçlara göre KPSS puan türleri de gündem oldu. Sonuç ekranında P13 puan türünü görenler nedir, hangi kurumlar alım yapıyor merak ederken P1,P2,P121 gibi türlerin de meslek dağılımı belli oldu.
KPSS sonuçları bugün erişime açılırken adaylar ÖSYM puan türlerini araştırmaya başladı. Öğretmenlik, hemşirelik, polislik için hangi puan türü gerekiyor merak edilirken P3 türü ile alım yapan kurumlar da netleşti.
KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR VE MESLEKLER 2024
Genel Kültür ve Genel Yetenek puanları eşit olurken lisans B grubu kadro atamasında göz önünde bulunduruluyor.
P3 puan türü ile alım yapan meslekler listesi şöyle:
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı