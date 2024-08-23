KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü yer alıyor

23 Ağustos 2024 10:26 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:30

KPSS öğretmenlik için ÖABT'ye girmeyen adayların P10 puan türüne göre atanıyor

KPSS öğretmenlik için ÖABT'ye girmeyen adayların P10 puan türüne göre atanıyor

KPSS sonuçları bugün erişime açılırken adaylar ÖSYM puan türlerini araştırmaya başladı. Öğretmenlik, hemşirelik, polislik için hangi puan türü gerekiyor merak edilirken P3 türü ile alım yapan kurumlar da netleşti.

KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR VE MESLEKLER 2024

Genel Kültür ve Genel Yetenek puanları eşit olurken lisans B grubu kadro atamasında göz önünde bulunduruluyor.

P3 puan türü ile alım yapan meslekler listesi şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı



Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü



Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı