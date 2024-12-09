KPSS P93 puan türü nedir? P93 ile alım yapan kurumlar ve meslekler gündemde

09 Aralık 2024 10:37 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:45

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sınavının bir puan türü olan P93 ile birçok kurum tercih ediliyor. KPSS P93 puan türünün kapsadığı meslekler ve kurumlar da AFAD 1000 personel alımı ile beraber merak konusu oldu.

AFAD sözleşmeli personel alımı KPSS şartı var mı? Puan türü ve sınırı belli oldu

AFAD sözleşmeli personel alımı KPSS şartı var mı? Puan türü ve sınırı belli oldu

AFAD​, bin personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları arasında KPSS P93 puan türünden 60 alma şartı bulunurken hangi meslekler ile alım olacağı araştırıldı.

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sınavı sonucunda elde edilen P93 türünün ne olduğu vatandaşın gündeminde.

KPSS P93 PUAN TÜRÜ NEDİR?

ÖSYM'nin düzenlediği sınav sonucunda elde edilen puan türü ile belediyelerde zabıta memuru, Kamu kurumlarında şoför, Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur, İşletmen & kontrolör, Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, Anbar memuru, Hizmetli, Kaloriferci, Polis, Astsubay, Sekreter olunabiliyor.

Bu alanlarda meslek sahibi olmak isteyenler P93 puan türüne göre atanacak.

KPSS P93 İLE ALIM YAPAN MESLEKLER

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavından alınan P93 puan türü ile belediyelerde zabıta memuru, Kamu kurumlarında şoför, Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur, İşletmen & kontrolör, Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, Anbar memuru, Hizmetli, Kaloriferci, Polis, Astsubay, Sekreter alanlarında çalışma imkanı elde edebilirsiniz.

KPSS P93 NERELERİ TERCİH EDEBİLİR?

KPSS sınavından alınan P93 puan türü ile belediyelerde zabıta memuru, Kamu kurumlarında şoför, Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur, İşletmen & kontrolör, Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, Anbar memuru, Hizmetli, Kaloriferci, Polis, Astsubay, Sekreter gibi meslekler tercih edilebilir.

AFAD PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI VAR MI, KAÇ PUAN?

AFAD tarafından yapılan "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 1.000 (Bin) adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapılacaktır." açıklaması ile personel alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Adaylardan KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alması isteniyor.