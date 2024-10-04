KPSS puanı kaç yıl geçerli? Öğretmenler için geçerlilik süresi farklı oluyor

04 Ekim 2024 11:15 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:23

Bu yıl 15 Eylül'de gerçekleşen ortaöğretim sınavının sonuçları bugün açıklandı. Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayan binlerce aday KPSS ortaöğretim puanı kaç yıl geçerli araştırmaya başladı.

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ÖSYM bugün ortaöğretim sınav sonuçlarını erişime açtı. Binlerce kişinin girdiği sınav sonrasında puanların kaç yıl geçerli olduğu da gündeme geldi. 15 Eylül'de sınava giren adaylar bugün itibarıyla puanlarını öğrendi.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2024 senesinde sınava giren adayların puanları 2 sene boyunca geçerli olurken öğretmenler için geçerlilik süresi 1 senedir.

Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 sene boyunca geçerli olan puanlar yeni sınav yapılmaması durumunda bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli oluyor.

ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024?

Bu yıl 15 Eylül'de uygulanan sınavda adaylar puanlarını bugün öğrendi. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlar sonrasında tercihlerin ne zaman başlayacağı gündeme geldi.

ÖSYM takviminde tercih tarihleri yer almadı fakat kısa süre içerisinde belirlenmesi bekleniyor.