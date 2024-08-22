KPSS sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor

22 Ağustos 2024 15:49 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:54

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre; 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının 23 Ağustos Cuma günü açıklanması bekleniyor.

2024 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından kamu personeli seçme amacıyla 14 Temmuz Pazar günü yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ile 20-21 Temmuz tarihlerinde yapılan KPSS lisans sınavlarının sonucunun 23 Ağustos Cuma günü ÖSYM internet sitesinde erişime açılması bekleniyor.

KPSS SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

KPSS sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriye ÖSYM internet sitesinden sınav sonucuna erişebiliyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2024 KPSS Ön lisans sınavı 1 Eylül Pazar günü yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Devlet memur alımı için yalnızca lise mezunlarının girebildiği ÖSYM tarafından düzenlenen Ortaöğretim KPSS sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek.

ORTAÖĞRETİM KPSS İLE NE OLUNUR?

Lise mezunlarının ortaöğretim KPSS’den 70 ve üzeri puan alması halinde atanabileceği kadrolar şu şekildedir;

İnfaz Koruma Memuru

Şoför

Hizmetli

Memur

İtfaiye Eri

Zabıta Memuru

Teknisyen

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

ORTAÖĞRETİM KPSS’DEN 70 ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

KPSS Ortaöğretim sınavından 70 puan alabilmek için 40-45 arası net yapmak gerekiyor.