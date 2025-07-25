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 | Sumru Tarhan

Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu son dakika? Güncel kart faiz oranlarında düşüş

Kredi kartı faiz oranları Merkez Bankası kararı ile düşürüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında kullanıcılar kredi kartı faiz oranlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e indirildi. İşte güncel kredi kartı faiz oranları 2025!

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Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu son dakika? Güncel kart faiz oranlarında düşüş
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 11:07

Binlerce kullanıcısını ilgilendiren gelişme dün gece kararı ile duyuruldu. Kredi kartı oranlarında uygulanan indirim kredi kartı kullanıcıları tarafından incelendi. Oran, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak sabit kaldı.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ DAKİKA?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kredi kartı faiz oranlarında yaşandı.

Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu son dakika? Güncel kart faiz oranlarında düşüş

tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı, kart faiz oranları düştü. Milyonlarca kart kullanıcısını sevindiren haber dün gece Resmi Gazete aracılığıyla geldi.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU SON DAKİKA?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kaldı.

Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu son dakika? Güncel kart faiz oranlarında düşüş

Diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim uygulandığı duyuruldu. Nakit avans ve KMH faizi %5'ten, %4,75'e düşerken, dönem borcu 25-150 bin aralığında olan bireysel kartlar için %4,25'ten %4'e düştü.

Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları %4,75'den %4,50'ye düştü.

Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu son dakika? Güncel kart faiz oranlarında düşüş

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" sonrası yürürlüğe giren kredi kartı faiz oranı indirimi binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Yapılan açıklamaya göre indirimli oranlar 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.

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ETİKETLER
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# Ekonomi
#Finans
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