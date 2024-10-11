Kredi kartlarında limit düşürme bankaların uygulamaları üzerinden yapılabiliyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

11 Ekim 2024 16:52 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 17:12

Vatandaşların kredi kartı limitleri bankalar tarafından kredi notlarına ve gelirlerine göre düzenlenebiliyor. Vatandaşlar tarafından kredi kartı limitlerinin düşürülüp düşürülmediği ve nasıl yapılacağı merak ediliyor.