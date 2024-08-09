Kripto para borsalarında ne zaman listeleneceği merak edilen Hamster Kombat'ın günlük şifresi belli oldu
Kısa sürede popüler hala gelen Hamster Kombat'ın 9 Ağustos Cuma günü günlük şifresi belli oldu. Günlük şifrenin çözülmesinin ardından ne zaman listeleneceği gündem oldu.
2024 yılının Haziran ayında çıkış yapan ve kısa sürede bir milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Hamster Kombat, kullanıcılarına yeni gizli şifreler vermeye devam ediyor.
Telegram üzerinden erişilen platform verdiği görevler ile aynı bir oyun gibi kullanıcılarına interaktif deneyimler sunuyor.
Kullanıcılar tarafından Hamster Kombat'ın 9 Ağustos Cuma günü şifresi ve ne zaman listeleneceği merak ediliyor.
HAMSTER KOMBAT 9 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE
Platformun mors alfabesi ile verdiği 1 milyon token kazanma fırsatı sunan günlük şifresi belli oldu.
9 Ağustos Günlük şifresi "CRYPTO" OLDU.
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HASTER KOMBAT 9 AĞUSTOS GÜNLÜK KOMBO
Kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen token kazanma yöntemlerinden biri olan kombo kartlar 5 milyon değerinde altın kazandırıyor.
9 Ağustos günlük kombo kartları "X Network 10 Million", "Gym Hamster" ve "Influencers" oldu.
HAMSTER KOMBAT NE ZAMAN LİSTELENECEK?
Oyunda oyna kazan modeli sunan Hamster Kombat'ın 2024 yılının Temmuz ayında listeleneceği iddia edilmişti.
Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.